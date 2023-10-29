В ДТП в Самарской области погибли два человека

"Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, две девушки 2007 года рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.