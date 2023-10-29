На МКАД остановили 3 полосы после «бильярдного» ДТП

На МКАД произошло «бильярдное» ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. В итоге закрыты для движения три полосы. Об аварии, произошедшей в воскресенье утром, сообщает департамент транспорта Москвы.

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 43-го км МКАД (перед развязкой с Ленинским проспектом).

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы.

«Движение осуществляется по 2 полосам из 5 - рекомендуем выбирать пути объезда», – предупреждает департамент транспорта.

На кадрах видно, что ДТП напоминало игру в бильярд, когда один поочередно шар отскакивает от нескольких других.

Легковую машину на 5-й полосе занесло при обгоне, и она выскочила прямо перед фурой в 4-й полосе, боком притершись к её кабине. Таким образом машина «объехала» фуру, оказавшись в третьем ряду, где столкнулась с другим легковым автомобилем. От удара виновника ДТП отбросило в первый ряд, где произошло столкновение с еще одним авто, которое в результате ударилось об отбойник.