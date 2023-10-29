Смертельное ДТП произошло на трассе в Кузбассе

Сегодня, 29 октября, на одной из кузбасских трасс произошла смертельная автомобильная авария.

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Инцидент произошел сегодня, 29 октября, около 10:00 на 13-м километре автодороги "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск".

Так, согласно предварительной версии, водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

– В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata получил смертельные травмы. Водитель Chevrolet Niva не пострадал, – рассказали в региональной ГИБДД.