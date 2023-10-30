Водитель Mercedes обстрелял не уступившую ему дорогу Toyota

По данным сообщества, сначала два водителя не смогли разъехаться во дворе многоквартирного дома по ул. Бабушкина Октябрьского района. После словесной перепалки им все-таки удалось поделить дорогу. Однако водитель Mercedes-Benz ML на этом не успокоился и выстрелил несколько раз в сторону автомобиля Toyota.