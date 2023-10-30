Четверо детей пострадали в ДТП на российской трассе

В Ивановской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей. Пострадали четыре девочки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram.

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По данным российского ведомства, авария произошла на трассе Комсомольск — Иваново возле села Седельницы. Джип двигался по трассе и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Transporter со школьниками, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол.

Автобус съехал в кювет, в результате чего четыре девочки, возраст которых 13-16 лет, получили закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

«У одной девочки 2008 года рождения перелом ключицы», — добавили в МВД.

Всего в салоне находилось восемь несовершеннолетних.