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В Москве машина полиции вылетела на тротуар после ДТП

В центре Москвы автомобиль полиции попал в ДТП. Машина стражей порядка после столкновения вылетела на тротуар, пишет Telegram-канал «Подъём».

В Москве машина полиции вылетела на тротуар после ДТП
© РИА Новости

Инцидент произошел на пересечении Большой Полянки и Кадашёвской набережной. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на улице Покровка в Москве полицейский автомобиль вылетел на тротуар и врезался в фасад здания.

Сотрудники полиции остались в живых, так же, как и водитель транспортного средства, с которым столкнулись правоохранители.

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