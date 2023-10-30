В Москве машина полиции вылетела на тротуар после ДТП

В центре Москвы автомобиль полиции попал в ДТП. Машина стражей порядка после столкновения вылетела на тротуар, пишет Telegram-канал «Подъём».

Инцидент произошел на пересечении Большой Полянки и Кадашёвской набережной. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на улице Покровка в Москве полицейский автомобиль вылетел на тротуар и врезался в фасад здания.