Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

В Башкирии в результате столкновения школьного автобуса и Лада Ларгус пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление МЧС по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром на объездной дороге Ташкиново-Нефтекамск.

«Погибших нет. В салоне автобуса находились 10 детей (13-14 лет) и один сопровождающий, ехали на конкурс. Трех девочек из автобуса и четырех взрослых из Ларгуса увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу водителем автомобиля Лада. На место выехал резервный автобус, который заберет детей.