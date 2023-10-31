Подростки, играя в снежки, сломали рейсовый автобус

Инцидент произошел на площади Героев. Около 14 часов подростки запустили снежком в зеркало заднего вида автобуса А-51, которое разбилось. Из-за неисправности автобус пришлось снять с линии до конца дня. Еще один автобусный рейс в Нижнем Новгороде сорвался из-за того, что неизвестные разбили в нем лобовое стекло ледяной глыбой. На этот раз был поврежден автобус маршрута А-90.