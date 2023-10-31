В Сочи автомобиль с четырьмя пассажирами упал с 20-метрового обрыва

В Сочи спасатели извлекли четырех человек из автомобиля, который упал с обрыва высотой 20 метров. Пассажирам удалось спастись, сообщается в Telegram-канале «Служба спасения Сочи».

© МКУ «Служба спасения города Сочи»

ДТП произошло поздно вечером 30 октября на улице Джапаридзе.

«В машине было 4 человека. Все пострадавшие живы, один с травмами средней тяжести», — уточняется в сообщении службы спасения.

Прибывшие на место происшествия спасатели подняли пострадавших из обрыва с помощью альпинистского снаряжения. Одного из них пришлось транспортировать на носилках. Мужчина передан врачам скорой помощи.