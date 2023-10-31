В центре Москвы Maybach столкнулся с BMW

Ранее на МКАД произошло «бильярдное» ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. В итоге для движения были закрыты три полосы. Авария произошла после того, как легковую машину на 5-й полосе занесло при обгоне, и она выскочила прямо перед фурой, а затем столкнулась с двумя легковыми автомобилями.