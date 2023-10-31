В центре Москвы Maybach столкнулся с BMW

ДТП с участием Maybach затруднило движение в центре Москвы
Столкновение внедорожника BMW и Maybach затруднило движение на Садовом кольце. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Авария произошла в районе поворота на Комсомольский проспект.
Столкнувшись, Maybach и внедорожник BMW перегородили две крайние правые полосы по Зубовскому бульвару.
Движение затруднено.
Ранее на МКАД произошло «бильярдное» ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. В итоге для движения были закрыты три полосы. Авария произошла после того, как легковую машину на 5-й полосе занесло при обгоне, и она выскочила прямо перед фурой, а затем столкнулась с двумя легковыми автомобилями.
Рамблер: главные новости