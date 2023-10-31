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ДТП с участием Maybach затруднило движение в центре Москвы

Столкновение внедорожника BMW и Maybach затруднило движение на Садовом кольце. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В центре Москвы Maybach столкнулся с BMW
© globallookpress.com

Авария произошла в районе поворота на Комсомольский проспект.

Столкнувшись, Maybach и внедорожник BMW перегородили две крайние правые полосы по Зубовскому бульвару.

Движение затруднено.

Ранее на МКАД произошло «бильярдное» ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. В итоге для движения были закрыты три полосы. Авария произошла после того, как легковую машину на 5-й полосе занесло при обгоне, и она выскочила прямо перед фурой, а затем столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

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