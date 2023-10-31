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В Москве водитель автобуса погиб под его колесами

Водитель рейсового автобуса, выйдя из кабины, забыл поставить машину на ручной тормоз, и погиб под колесами своего транспорта на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В Москве водитель автобуса погиб под его колесами
© РИА Новости

"Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину", - сообщили в столичном главке.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что водитель автобуса забыл включить ручной тормоз во время стоянки.