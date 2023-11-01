В Москве на место крупного ДТП с участием скорой отправили вертолет

За пострадавшими в аварии с участием скорой помощи и двух легковых машин в Москве отправили медицинский вертолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

ДТП произошло днем 1 ноября в районе Капотня на юго-востоке Москвы. По данным агентства, пострадали четыре человека, трое из них находились в машине скорой помощи. Причина аварии пока неизвестна.

Собеседник РИА Новости сообщил, что вскоре после аварии на место происшествия вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.