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В Москве на место крупного ДТП с участием скорой отправили вертолет

За пострадавшими в аварии с участием скорой помощи и двух легковых машин в Москве отправили медицинский вертолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

ДТП произошло днем 1 ноября в районе Капотня на юго-востоке Москвы. По данным агентства, пострадали четыре человека, трое из них находились в машине скорой помощи. Причина аварии пока неизвестна.

Собеседник РИА Новости сообщил, что вскоре после аварии на место происшествия вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.

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Информацию о ДТП и четырех пострадавших ТАСС подтвердили в пресс-службе московской полиции.

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