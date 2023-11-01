Число аварий с электросамокатами в России утроилось

В России резко выросло количество аварий с электросамокатами. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные МВД, с января по сентябрь нынешнего года было зафиксировано 2,64 тысячи ДТП с СИМ — средствами индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, моноколеса, гироскутеры и прочие подобные устройства. То есть, число происшествий увеличилось более чем в три раза. Также стало заметно больше пострадавших и погибших в таких столкновениях.

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За первые девять месяцев 2023 года в авариях с участием СИМ погиб 61 человек, что на 63,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Пострадали 2,72 тысячи человек — плюс 213 процентов. Среди них оказались 919 детей младше 16 лет. Каждое четвертое столкновение произошло на тротуарах и пешеходных дорожках, еще 22,8 процента — на регулируемых пешеходных переходах.

Что касается географии, то первое место у Москвы, где зафиксировали 665 таких ДТП. Это на 235 процента больше, чем за январь-сентябрь 2022 года. На втором месте оказалась Тюменская область (184 аварии, рост в четыре раза), на третьем — Санкт-Петербург (172 аварии, плюс 48 процентов). При этом в Петербурге больше всего погибших — четыре человека. В остальных регионах жертвами СИМ стали по одному-два человека.

В большинстве ДТП самокаты были оснащены моторами до 0,25 киловатт. Чаще всего участниками становились кикшеринговые устройства: на них пришлось 51,8 процента всех аварий. Примечательно, что в прошлом году большинство (67,6 процента) «аварийных» самокатов были частными.