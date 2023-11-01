В Екатеринбурге произошла массовая авария с пострадавшим
В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись три автомобиля. Один из водителей пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.
«Водитель автомашины Mitsubishi Pajero Sport двигался по улице Амундсена со стороны улицы Академика Вонсовского в сторону улицы Краснолесья, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, движущейся в попутном направлении, которую после удара отбросило в автомашину Daewoo Nexia» — говорится в сообщении. В результате ДТП пострадал автомобилист на Daewoo Nexia.
Сотрудники ГИБДД просят соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве попросили быть внимательными на дороге.