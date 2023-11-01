В Екатеринбурге произошла массовая авария с пострадавшим

«Водитель автомашины Mitsubishi Pajero Sport двигался по улице Амундсена со стороны улицы Академика Вонсовского в сторону улицы Краснолесья, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, движущейся в попутном направлении, которую после удара отбросило в автомашину Daewoo Nexia» — говорится в сообщении. В результате ДТП пострадал автомобилист на Daewoo Nexia.