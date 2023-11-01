На северо-востоке Москвы байкер насмерть сбил пешехода
Байкер насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"На улице Летчика Бабушкина мотоциклист сбил пешехода, который, предварительно, переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате байкер пострадал, пешеход от полученных травм умер", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили, что совершен наезд на пешехода, в результате ДТП водитель мотоцикла пострадал, пешеход погиб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.