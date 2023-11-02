На МКАДе такси врезалось в ограждение, перевернулось и загорелось
По информации Дептранса Москвы, произошла серьезная авария на Московской Кольцевой Автомобильной дороге (МКАД). Такси врезалось в ограждение (отобойник) и перевернулось на крышу. В результате такого падения машина раскрутилась вокруг своей оси и загорелась.
Источник сообщил РЕН ТВ, что в результате ДТП водитель такси не выжил, а пассажир получил травмы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города, устанавливаются все причины аварии. В октябре в Подмосковье таксист врезался в маршрутку с пассажирами и попал на видео. По данным источника, автомобилист на такси выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой.
Водитель транспортного средства пострадал и находится в критическом состоянии. Часть людей с места происшествия госпитализировали. Этим же летом авария с такси и двумя мотоциклами в Москве попала на видео. В результате ДТП мотоциклистов госпитализировали.