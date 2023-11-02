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Сразу 15 автомобилей столкнулись в Новосибирске после первого сильного снегопада

Сразу 15 автомобилей столкнулись утром в четверг, 2 ноября, в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирской области.

В Новосибирске произошло массовое ДТП из-за снегопада
© РИА Новости

Авария произошла на территории Октябрьского района возле дома на улице Холмский проезд, 3. Согласно снимком из соцсетей, на участке дороги развернуло самосвал, после чего в него «паровозиком» врезались двигавшиеся под гору легковые авто.

В результате происшествия никто не пострадал — ДТП оформили с материальным ущербом. На месте работали сотрудники ДПС, все обстоятельства аварии выясняются.

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Причиной инцидента могли стать плохие дорожные условия. Минувшей ночью в Новосибирске прошел первый сильный снегопад. По данным мэрии города, снег будет идти еще несколько суток — руководству городских служб даны поручения активно убирать снег и наледь.

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