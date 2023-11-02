В Новосибирске произошло массовое ДТП из-за снегопада

Сразу 15 автомобилей столкнулись утром в четверг, 2 ноября, в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирской области.

Авария произошла на территории Октябрьского района возле дома на улице Холмский проезд, 3. Согласно снимком из соцсетей, на участке дороги развернуло самосвал, после чего в него «паровозиком» врезались двигавшиеся под гору легковые авто.

В результате происшествия никто не пострадал — ДТП оформили с материальным ущербом. На месте работали сотрудники ДПС, все обстоятельства аварии выясняются.