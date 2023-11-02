Съемки сериала спровоцировали два ДТП

На Николаевском мосту в Красноярске произошло два ДТП за час на фоне организованных там же съемок сериала. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

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Для съемок полицейского сериала, который будет показан на одном из федеральных каналов, перекрыли одну сторону моста. По другой было разрешено движение транспорта. По словам очевидцев, попавшие в ДТП водители отвлеклись от управления, засмотревшись на съемку эпизода кино. На мосту снимается момент задержания главного отрицательного персонажа сериала.