Под Красноярском в ДТП с машиной скорой помощи погибла фельдшер
Фельдшер бригады скорой помощи, которая везла пациента в больницу, погибла при опрокидывании автомобиля в Козульском районе Красноярского края.
В четверг на 705 километре автодороги Р-255 "Сибирь" между городом Ачинском и поселком Козулька водитель спецавтомобиля не справился с управлением, карета скорой помощи задела разделительный брус и сошла с трассы, после чего опрокинулась, сообщили в региональном главке МВД.
По информации ведомства, 47-летняя медработник получила смертельные травмы. Водитель и 54-летняя пациентка госпитализированы.
Полиция возбудила уголовное дело против водителя скорой помощи. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.