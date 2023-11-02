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Под Красноярском в ДТП с машиной скорой помощи погибла фельдшер

Фельдшер бригады скорой помощи, которая везла пациента в больницу, погибла при опрокидывании автомобиля в Козульском районе Красноярского края.

Под Красноярском в ДТП с машиной скорой помощи погибла фельдшер
© РИА Новости

В четверг на 705 километре автодороги Р-255 "Сибирь" между городом Ачинском и поселком Козулька водитель спецавтомобиля не справился с управлением, карета скорой помощи задела разделительный брус и сошла с трассы, после чего опрокинулась, сообщили в региональном главке МВД.

По информации ведомства, 47-летняя медработник получила смертельные травмы. Водитель и 54-летняя пациентка госпитализированы.

Полиция возбудила уголовное дело против водителя скорой помощи. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.