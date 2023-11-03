На Камчатке очевидцы ДТП спасли женщину из загоревшейся Toyota

Автомобиль вспыхнул после аварии на камчатской трассе, женщину спасли очевидцы
Легковой автомобиль загорелся после аварии на трассе на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Toyota Cresta направлялась от строящегося аэропорта в сторону поселка «Пятая стройка». На въезде в Елизово она столкнулась с Toyota Surf. От удара красный внедорожник перевернулся, а Toyota Cresta ударилась об столб и загорелась. В это время за рулем была женщина, которую очевидцы доставили в больницу.
55-летний водитель Toyota Surf не пострадал.
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