На Камчатке очевидцы ДТП спасли женщину из загоревшейся Toyota

Легковой автомобиль загорелся после аварии на трассе на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Toyota Cresta направлялась от строящегося аэропорта в сторону поселка «Пятая стройка». На въезде в Елизово она столкнулась с Toyota Surf. От удара красный внедорожник перевернулся, а Toyota Cresta ударилась об столб и загорелась. В это время за рулем была женщина, которую очевидцы доставили в больницу.