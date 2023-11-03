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Автомобиль вспыхнул после аварии на камчатской трассе, женщину спасли очевидцы

Легковой автомобиль загорелся после аварии на трассе на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

На Камчатке очевидцы ДТП спасли женщину из загоревшейся Toyota
© Телеграм-канал «ДПС Контроль - Камчатка»

Toyota Cresta направлялась от строящегося аэропорта в сторону поселка «Пятая стройка». На въезде в Елизово она столкнулась с Toyota Surf. От удара красный внедорожник перевернулся, а Toyota Cresta ударилась об столб и загорелась. В это время за рулем была женщина, которую очевидцы доставили в больницу.

55-летний водитель Toyota Surf не пострадал.

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