Электричка протаранила авто в Подмосковье
Инцидент произошёл на ж/д переезде в Шатуре.
Об этом «360» рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
ДТП случилось рано утром на железнодорожном переезде однопутной ветки Кривандино — Рязановка в Шатуре. Водитель легкового авто проехал на запрещающий сигнал светофора.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в пресс-службе.
Машинист и пассажиры электрички не пострадали, водителю автомобиля понадобилась медицинская помощь. Также на этом участке железной дороги временно останавливали движение поездов.