Электричка протаранила авто в Подмосковье

Инцидент произошёл на ж/д переезде в Шатуре.

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Об этом «360» рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

ДТП случилось рано утром на железнодорожном переезде однопутной ветки Кривандино — Рязановка в Шатуре. Водитель легкового авто проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в пресс-службе.