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Электричка протаранила авто в Подмосковье

Инцидент произошёл на ж/д переезде в Шатуре.

Электричка протаранила авто в Подмосковье
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Об этом «360» рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

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ДТП случилось рано утром на железнодорожном переезде однопутной ветки Кривандино — Рязановка в Шатуре. Водитель легкового авто проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в пресс-службе.

Машинист и пассажиры электрички не пострадали, водителю автомобиля понадобилась медицинская помощь. Также на этом участке железной дороги временно останавливали движение поездов.