На Сахалине опрокинулся пассажирский автобус

"Утром поступила информация о том, что в 10 км от поселка городского типа Тымовское на автодороге Александровск-Сахалинский - Тымовское произошел съезд в кювет пассажирского рейсового автобуса №503 (ПАЗ), следовавшего по маршруту Александровск-Сахалинский - Тымовское. В салоне автобуса находились 25 человек. В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения", - говорится в сообщении.