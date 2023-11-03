В Ростовской области в ДТП погибли три человека

В Ростовской области на 69-м километре автодороги "Дубовское-Заветное" произошло ДТП, в котором погибли три человека и пострадал семилетний ребенок.

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Как сообщает ГИБДД региона, водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в Daewoo Matiz.

В результате лобового столкновения до приезда скорой медицинской помощи на месте аварии скончались водитель Daewoo Matiz и 13-летний мальчик. Другой водитель умер в больнице.

В медицинское учреждение доставлена девочка, 2016 года рождения. Благодаря тому, что ребенок находится в детском удерживающим устройстве, удалось избежать более серьезных последствий.