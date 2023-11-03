Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Домодедово

На 35-м километре трассы М-4 в Подмосковье произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика «КАМАЗ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В результате столкновения пострадали пять человек. Уточняется, что после ДТП оба автомобиля съехали на обочину.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем «КАМАЗ», совершил попутное столкновение с автобусом, после чего обе автомашины съехали на обочину. В результате ДТП пять человек с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Согласно имеющейся информации, все пострадавшие являются пассажирами автобуса.