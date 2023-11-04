Автобус с 25 пассажирами перевернулся на Сахалине

Маршрутный автобус опрокинулся в результате ДТП в Тымовском районе Сахалинской области, пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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ДТП произошло в 10 км от поселка городского типа Тымовское. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Александров-Сахалинский – Тымовское, опрокинулся в кювет. В момент аварии в салоне находились 25 человек, передает ТАСС.

Пострадала девушка 2006 года рождения, у нее удар бедра, госпитализация не потребовалась.

По данным управления МВД, водитель не справился с управлением.