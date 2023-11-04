Автобус с 25 пассажирами перевернулся на Сахалине
Маршрутный автобус опрокинулся в результате ДТП в Тымовском районе Сахалинской области, пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщили в региональном ГУ МЧС.
ДТП произошло в 10 км от поселка городского типа Тымовское. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Александров-Сахалинский – Тымовское, опрокинулся в кювет. В момент аварии в салоне находились 25 человек, передает ТАСС.
Пострадала девушка 2006 года рождения, у нее удар бедра, госпитализация не потребовалась.
По данным управления МВД, водитель не справился с управлением.
Ранее при опрокидывании автобуса в кювет в Ивановской области пострадали шесть человек.