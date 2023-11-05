Два автомобиля столкнулись на МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На внешней стороне 34 км МКАД (в районе развязки с Варшавским шоссе) столкнулись два автомобиля. В результате один из автомобилей перевернулся», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.