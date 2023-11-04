$93.04-0.1499.01+0.01

Водитель в Анапе пытался уехать от гаишников, но его BMW развернуло поперек дороги

В Анапе сотрудники ГИБДД после погони задержали пьяного водителя BMW, который пытался скрыться, но попал в аварию. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Анапе водитель BMW устроил аварию, уходя от полицейской погони
© Газета.Ru

Сотрудники ДПС попытались остановить внедорожник BMW на подъезде к городу, однако он увеличил скорость и попытался скрыться.

«Началась погоня. В результате преследования водитель немецкого авто совершил ДТП и был задержан. При задержании он оказал сопротивление. Оказалось, что 37-летний мужчина был пьян, что подтвердило проведенное медосвидетельствование», отмечается в сообщении полиции.

В отношении водителя составлены административные протоколы по пяти статьям КоАП, в том числе за неповиновение работникам полиции и проезд на красный сигнал светофора. На кадрах с моментом задержания видно, что в конечном итоге автомобиль нарушителя развернуло поперек проезжей части.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости