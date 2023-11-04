Учителя с детьми погибли в ДТП с КАМАЗом в Крыму

Три ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с участием военного КАМАЗа в Крыму, сообщает Telegram-канал Baza. Авария произошла на трассе Красноперекопск — Симферополь недалеко от села Ишунь.

По имеющимся данным, грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В иномарке находилась 35-летняя учительница одной из красноперекопских школ с тремя своими детьми — девочками трех, шести и восьми лет. Вместе с ними также ехала 20-летняя педагог местного центра детского и юношеского творчества. Все находившиеся в легковом автомобиле погибли на месте.

Грузовиком управлял 35-летний водитель. По предварительным данным, он был трезв. Материалы проверки переданы в военный следственный отдел. Уголовное дело в настоящее время не возбуждено.