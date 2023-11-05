Два грузовика столкнулись на Перовской эстакаде в Москве
Два грузовых автомобиля столкнулись на Перовской эстакаде, в районе дома 1 по Кусковской улице, в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.
В транспортном ведомстве предупредили, что движение в районе аварии затруднено.
Ранее в Дептрансе Москвы сообщили об аварии с участием двух автомобилей на Профсоюзной улице в районе дома 142. На месте инцидента работали оперативные городские службы. О количестве пострадавших не сообщалось.