Два грузовика столкнулись на Перовской эстакаде в Москве

Два грузовых автомобиля столкнулись на Перовской эстакаде, в районе дома 1 по Кусковской улице, в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В транспортном ведомстве предупредили, что движение в районе аварии затруднено.