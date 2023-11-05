На Урале в ДТП с переворотом автомобиля погибла девушка
В Свердловской области выясняют обстоятельства ночной аварии на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, в которой погибла 23-летняя девушка, и получила серьезные травмы ее пассажирка.
Трагедия произошла около четырех часов утра 5 ноября в районе Невьянска. По предварительным данным, управляя иномаркой Kia Rio, 23-летняя автомобилистка на скорости не справилась с управлением и вылетела с дороги в левый кювет, где машина перевернулась.
Инспекторы установили, что в момент происшествия обе девушки не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении погибшей назначена химико-токсикологическая экспертиза.
На месте аварии недостатков дорожного покрытия не выявлено, отметили в госавтоинспекции.