На Урале в ДТП с переворотом автомобиля погибла девушка

В Свердловской области выясняют обстоятельства ночной аварии на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, в которой погибла 23-летняя девушка, и получила серьезные травмы ее пассажирка.

Трагедия произошла около четырех часов утра 5 ноября в районе Невьянска. По предварительным данным, управляя иномаркой Kia Rio, 23-летняя автомобилистка на скорости не справилась с управлением и вылетела с дороги в левый кювет, где машина перевернулась.

"В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте происшествия, ее 32-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в городскую больницу Невьянска", - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инспекторы установили, что в момент происшествия обе девушки не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении погибшей назначена химико-токсикологическая экспертиза.