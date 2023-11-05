Актер "Форсажей" погиб со своими детьми в ДТП

41-летний актер "Форсажей" Тарайя Рамсесс погиб со своими детьми в ДТП
В чудовищной автокатастрофе вместе со своими двумя детьми погиб 41-летний американский актер, каскадер и художник Тарайя Рамсесс.
Рамсесс был одним из самых успешных и именитых каскадеров, на его счету - 94 награды.
В общей сложности Тарайя успел поработать с разных позиций примерно на сотне проектов: "Дневники вампира", пятый и шестой "Форсажи", "Ходячие мертвецы", "Голодные игры", "Константин" (сериал), "Черная пантера", линейка "Мстители".
Инцидент произошел в Атланте. Как сообщает телеканал WSB, автомобиль каскадера врезался в тягач с прицепом, который остановился из-за поломки.
Артист, его 13-летняя дочь Сандари и дочь Фугибо, которой был месяц, погибли на месте. Еще двоих детей Рамсесса при столкновении выбросило из автомобиля - десяти и трех лет. Старший из них сейчас находится в критическом состоянии.