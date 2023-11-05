Актер "Форсажей" погиб со своими детьми в ДТП

В чудовищной автокатастрофе вместе со своими двумя детьми погиб 41-летний американский актер, каскадер и художник Тарайя Рамсесс.

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Рамсесс был одним из самых успешных и именитых каскадеров, на его счету - 94 награды.

В общей сложности Тарайя успел поработать с разных позиций примерно на сотне проектов: "Дневники вампира", пятый и шестой "Форсажи", "Ходячие мертвецы", "Голодные игры", "Константин" (сериал), "Черная пантера", линейка "Мстители".

Инцидент произошел в Атланте. Как сообщает телеканал WSB, автомобиль каскадера врезался в тягач с прицепом, который остановился из-за поломки.