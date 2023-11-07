На внутренней стороне 52-го километра Московской кольцевой автодороги грузовой автомобиль с товаром опрокинулся на проезжую часть. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В районе происшествия движение оказалось затруднено. Из пяти полос заняты две. На месте аварии работают оперативные службы города.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла 6 ноября на юге столицы. На внешней стороне 23-го километра МКАД случилось ДТП, участниками которого стали как минимум три автомобиля.