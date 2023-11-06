Рыбаки попали в смертельное ДТП на тюменской трассе
В Тюменской области выясняют обстоятельства ночного ДТП, где иномарка на скорости въехала в стоящий на обочине тягач с прицепом. Два человека погибли, еще один госпитализирован, сообщили в понедельник в ГИБДД региона.
"Трагедия произошла в 2.40 ночи на 21-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Иномарка Geely въехала в большегруз MAN, стоящий на обочине дороги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Погибли два пассажира легкового автомобиля. Одному из них 54 года, личность второго пока не установлена. 52-летний водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу".
Предварительно установлено, что попавшие в аварию возвращались с рыбалки со стороны Тобольска: в их автомобиле обнаружены лодка и удочки.
Поскольку авария произошла на обочине дороги, движение не ограничивалось.