Рыбаки попали в смертельное ДТП на тюменской трассе

"Трагедия произошла в 2.40 ночи на 21-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Иномарка Geely въехала в большегруз MAN, стоящий на обочине дороги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Погибли два пассажира легкового автомобиля. Одному из них 54 года, личность второго пока не установлена. 52-летний водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу".