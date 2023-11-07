На МКАД грузовик насмерть сбил пешехода и наехал на автомобили

На внешней стороне 82-го км МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 82-го км МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода", - говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП незначительно затруднено. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что ДТП произошло в 22:31 мск.

"Водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил наезд на пешехода с последующим столкновением с двумя стоящими транспортными средствами. Пешеход от полученных травм скончался", - сказал собеседник агентства.