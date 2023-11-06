Депутат из Рязани с сыном попала в массовое ДТП в Кашире

Один человек погиб в массовом ДТП в подмосковной Кашире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла на 140-м километре автодороги «Каспий». Водитель легковушки на справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами. Как пишет Telegram-канал SHOT, среди пострадавших депутат из Рязанской области.

На 140-м километре автодороги «Каспий» водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя транспортными средствами. В результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали, среди них двое несовершеннолетних, — говорится в сообщении главка.

По данным SHOT, в ДТП пострадали семь человек. Отмечается, что среди участников аварии был грузовик. В одной из разбившихся автомобилей была 52-летняя депутат Милославского района Рязанской области Галина Бокарева со своим 11-летним сыном, пишет канал. С тяжелыми травмами они госпитализированы.

Ранее массовое ДТП произошло в московской Капотне. Там столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Карета скорой помощи получила сильные повреждения, ее капот полностью разворотило, водителя зажало в салоне.