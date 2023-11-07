Спикер думы Североуральска Ильин погиб в ДТП

"По предварительным данным, на 15-м км автодороги Серов - Североуральск - Ивдель произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате аварии один человек погиб, еще двум причинены травмы различной степени тяжести. Медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД.