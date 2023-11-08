В ДТП на М-4 «Дон» погиб человек

- В 18:20 на 813 км + 950 м автодороги М-4 «Дон» 34-летний водитель, управляя автомобилем Белава, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановившийся из-за технической неисправности большегруз Scania, - говорится в сообщении.