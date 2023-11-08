В Свердловской области автомобиль протаранил магазин

В Первоуральске (Свердловская область) водитель авто не справилась с управлением и въехала в стену жилого дома, в котором расположен магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

Авария произошла днем 8 ноября. По данным автоинспекторов, женщина 1958 года рождения, ехавшая за рулем Volkswagen Touareg, двигалась с «небезопасной скоростью», «не привела постоянный контроль за движением транспортных средств» и въехала в стену.

Пострадавших в результате ДТП нет. В здании повреждены стекла.

В ГИБДД отметили, что стаж вождения женщины составляет 13 лет, она была пристегнута и трезва. Водитель заявила полицейским, что перепутала педали газа и тормоза.

Ранее в здание супермаркета в городе Пикалево (Ленинградская область) врезался грузовик МАЗ. По данным канала, самосвал зацепил «Ниву» и частично разрушил крыльцо магазина. Люди, находившиеся в супермаркете, не пострадали. Водитель «Нивы» также не получил серьезных травм.