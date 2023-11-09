На трассе в Красноярском крае перевернулся междугородний автобус

Три человека получили травмы при опрокидывании автобуса в Шарыповском районе Красноярского края. Пострадавшие госпитализированы.

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По информации ГИБДД, сегодня ночью на 17 километре автодороги между городами Шарыпово и Назарово водитель автобуса не справился с управлением; транспортное средство съехало кювет и после удара в столб перевернулось.

В ДТП пострадали три пассажира - 25-летняя женщина и мужчины 34 и 66 лет. Они доставлены в больницу, рассказали в региональном главке полиции.

Известно, что автобус принадлежит пассажирскому автопредприятию Красноярска. Перевозчика проверят в связи с происшествием.