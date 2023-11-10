В Екатеринбурге женщина-водитель вылетела через лобовое стекло и погибла

В Екатеринбурге ночью 10 ноября произошла смертельная авария: иномарка врезалась в бордюрный камень и перевернулась. 38-летняя женщина-водитель вылетела через лобовое стекло и погибла, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

© ГИБДД Екатеринбурга

ДТП произошло напротив дома № 37 на улице Академика Сахарова около 2 часов ночи. Hyundai Solaris двигался по улице Чкалова со стороны улицы Краснолесья. По предварительным данным, женщина-водитель выбрала небезопасную скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением, из-за чего допустила наезд на бордюрный камень разделитель­ной полосы.

В момент аварии погибшая не была пристегнута ремнем безопасности, подчеркнули в ГИБДД.