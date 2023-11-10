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В Забайкалье три человека погибли при возгорании автомобиля после ДТП

Три человека погибли в автомобиле, который перевернулся и загорелся на дороге в Нерчинском районе Забайкалья. Об этом сообщили в пресс-службах краевого управления МВД и главного управления МЧС по региону.

В Забайкалье три человека погибли при возгорании автомобиля после ДТП
© ТАСС

"В 15:00 (09:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в 19 км от города Нерчинска на автодороге водитель автомашины Honda Fit не справился с управлением и допустил опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП произошло возгорание автомобиля, трое участников ДТП погибли", - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В МЧС добавили, что авария произошла на дороге Нерчинск - Зюльзикан. На место выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №26, ГИБДД и бригада скорой помощи. Тела были обнаружены во время ликвидации пожара. Личности погибших устанавливаются.