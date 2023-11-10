В Забайкалье три человека погибли при возгорании автомобиля после ДТП

"В 15:00 (09:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в 19 км от города Нерчинска на автодороге водитель автомашины Honda Fit не справился с управлением и допустил опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП произошло возгорание автомобиля, трое участников ДТП погибли", - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.