В Подмосковье четыре человека пострадали при аварии со скорой помощью

В Серпухове четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и кроссовера Haval, сообщается в Telegram-канале "Прокуратура Московской области". "В результате происшествия пострадали 15-летняя девочка, 2 фельдшера и водитель, находившиеся в автомобиле скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении ведомства. Авария произошла около 15.20 на пересечении улицы Володарского и 1-й Московской. На фото с места происшествия видно, что в результате ДТП медицинский автомобиль опрокинулся набок. Пострадавшие госпитализированы с травмами. До этого в деревне Кутьино под Подольском автодорожный мост обрушился вместе с проезжавшим по нему автомобилем Skoda Fabia. Пострадала 60-летняя женщина, сидевшая за рулем машины. Она госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.