Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Серпухове

Машина скорой помощи попала в аварию в подмосковном Серпухове. Об этом Вечерней Москве в пятницу, 10 ноября, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— Произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с легковым автомобилем марки Хавал. В результате происшествия пострадали 15-летняя девочка, два фельдшера и водитель, находившиеся в автомобиле скорой медицинской помощи, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Сейчас прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Один человек 8 ноября погиб в аварии с участием трех машин на 82-м километре МКАД. Грузовой автомобиль наехал на стоявшую машину и находившегося рядом пешехода. Он скончался от полученных травм.

Днем 7 ноября в результате столкновения легковушки с такси в районе Свиблово пострадали три человека. Авария произошла на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы.