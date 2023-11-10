В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пяти машин

В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Водитель автомобиля марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия.