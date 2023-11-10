В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пяти машин
В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Водитель автомобиля марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия.
«В 21:45 напротив ТЦ „Омега“ водитель на китайском автомобиле въехал, собрал четыре автомобиля. По словам находящихся там людей он был пьян», — сообщил очевидец ДТП.
На месте работают сотрудники ГБДД и МЧС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.