Водитель сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы

На нерегулируемом пешеходном переходе на юго-востоке Москвы водитель автомобиля «Ниссан» сбил ребенка. Об этом в субботу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Telegram / Прокуратура Москвы

— Мальчик 2019 года рождения, находившийся в момент дорожной аварии в сопровождении папы, госпитализирован, — сказала она.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Газгольдерной. В настоящее время прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.