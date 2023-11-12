Под Вологдой в ДТП пострадали восемь человек

"Сегодня в 18:54 мск на 20 км автодороги Вологда - Ростилово водитель автомобиля Nissan Gloria при повороте налево в поселок Васильевское не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Lada Granta. После столкновения Lada отбросило на машину Toyota Prius. В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - рассказали в пресс-службе УМВД.