В Приангарье столкнулись пассажирский поезд с грузовиком

Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена ВСЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады - машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

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Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. По данным регионального главка МВД, пассажир грузового автомобиля доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства инцидента.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки пассажирских поездов.