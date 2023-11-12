В Приангарье столкнулись пассажирский поезд с грузовиком

Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
"На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена ВСЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады - машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении.
Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. По данным регионального главка МВД, пассажир грузового автомобиля доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства инцидента.
Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки пассажирских поездов.
В пресс-службе Восточного Межрегионального управления на транспорте СК России сообщили, что в результате происшествия повреждена опора освещения железнодорожного переезда и мачта сигнализации. Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В областной прокуратуре добавили, что прокуратура Усть-Кута поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции после происшествия на железнодорожном переезде.