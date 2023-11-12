Лихач устроил смертельное ДТП в Свердловской области

На 11 км трассы «Артемовский — Арамашево» ночью 11 ноября водитель Chery Bonus потерял управление и на небезопасной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107, водитель которой скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области.