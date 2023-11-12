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Под Тверью в ДТП с грузовиком погибли люди

В Тверской области столкнулись две легковушки и грузовик, одна из машин загорелась, сообщили в МЧС региона.

Под Тверью в ДТП с грузовиком погибли люди
© wik-end.com

В Telegram-канале ведомства сообщается, что пожарные потушили огонь в загоревшемся легковом автомобиле, водитель и пассажиры погибли. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники МЧС России.

Число погибших не называется.

Ранее пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщила, что машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена.