В Калужской области пенсионерка врезалась на машине в остановку с людьми

В Калужской области пенсионерка врезалась на машине в автобусную остановку, на которой стояли люди. Об этом сообщает областную прокуратуру .

Инцидент произошел утром в воскресенье, 12 ноября, в Обнинске. 68-летняя водительница перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего автомобиль влетел в остановку. Перед этим она также зацепила едущую рядом машину, которую вынесло с проезжей части на газон. Уточняется, что стоящие на остановке люди успели отбежать, никто не пострадал. Тем не менее пенсионерку привлекли к административной ответственности, к ней «будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного ущерба».